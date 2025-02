Dolore per Francesco Costa, morto sullo Scorrimento Veloce Palermo-Agrigento

L’incidente mortale sullo Scorrimento Veloce Palermo-Agrigento tra lunedì e martedì, ha lasciato nel dolore l’intera comunità di Misilmeri. A perdere la vita è stato Francesco Costa, 19 anni, intorno alle 2, mentre si trovava a bordo della sua Ford Fiesta. Il ragazzo si è scontrato con una Fiat Panda, con alla guida un uomo di 38 anni, di Marineo. I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno effettuato i rilievi per cercare di chiarire la dinamica ed accertare le responsabilità. Il trentottenne è stato accompagnato al pronto soccorso, a Palermo, in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. La salma di Costa è stata, invece, portata nella camera mortuaria del Policlinico Paolo Giaccone, a disposizione della famiglia.

Francesco Costa si era diplomato lo scorso anno all’Istituto tecnico industriale Alessandro Volta di Palermo. Quest’anno si era iscritto all’Università e nel periodo estivo lavorava in un villaggio turistico come animatore.