A Bonagia murales in ricordo degli uomini che hanno fatto grande l’ex tonnara

Il porticciolo di Bonagia, frazione di Valderice, si anima di colori. Sono state scoperte, nel corso di una apposita cerimonia i murales del progetto “I Giganti del mare”, omaggio alla cultura marinara siciliana e agli uomini che hanno fatto grande la tonnara di Bonagia. I murales realizzati dall’artista Arianna Maggio sono stati posizionati in appositi blocchi cementizi sulla banchina del porticciolo. L’attività è stata finanziata dal GAL Elimos nell’ambito della misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale”. nasce per promuovere la cultura dei luoghi, la storia e le tradizioni attraverso l’arte. “È stato emozionante – scrive sulla sua Pagina Facebook il Sindaco valdericino Francesco Stabile intervenuto alla inaugurazione assieme all’artista realizzatrice – ricordare attraverso quest’opera, quegli uomini che hanno rappresentato la cultura marinara a Bonagia, e che sono stati ambasciatori di un patrimonio di valori che appartiene al popolo Siciliano. Da oggi i volti degli Uomini del mare, che hanno fatto grande la tonnara di Bonagia, saranno raffigurati per sempre sul molo del porticciolo, nel nostro borgo marinaro, per conservarne, la storia, la memoria e la specificità. Luogo dove insistono le radici culturali e l’identità territoriale di un popolo, che ne preserva le tradizioni più autentiche”.

[ a. d. b. ]