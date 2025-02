Omicidio Marisa Leo, la Procura di Marsala chiede l’archiviazione per ‘morte del reo’

Era probabilmente inevitabile la conclusione della vicenda in questo modo e adesso la Procura di Marsala va verso la fine di una delle pagine più tragiche che il nostro territorio ah vissuto: l’omicidio di Marisa Leo, la 39enne professionista del vino, responsabile marketing e comunicazione della cantina Colomba Bianca, uccisa dall’ex compagno e padre di sua figlia Angelo Reina. Il 6 settembre del 2023, Reina e Marisa si incontrano tra le campagne di Marsala e Mazara per la figlia (che Reina non portò con sè) dove l’uomo la uccise con alcune fucilate, per poi salire in auto e dirigersi verso il viadotto A29 nei pressi di Castellammare e decidere di porre fine alla sua vita con un colpo di pistola.

La Procura di Marsala chiede l’archiviazione della vicenda giudiziaria per morte del reo ma l’indagine è andata avanti principalmente per scoprire chi avesse rifornito Reina delle armi da fuoco. L’avvocato penalista Giacomo Frazzitta, che con gli avvocati Roberta Tranchida e Antonino Mastrantoni ha curato, nell’interesse della minore, la procedura per l’adozione della figlia della coppia, rimasta orfana, fa sapere che esaminerà tutti gli atti processuali.