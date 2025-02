Marsala: il sindaco riceve in Municipio il campione mondiale di windsurf Silvio Catalano

Accolto dal sindaco Massimo Grillo il campione mondiale in carica di windsurf Silvio Catalano. Con lui, a Palazzo Municipale, anche Tommaso Angileri presidente della Canottieri, società per la quale gareggia l’atleta marsalese. Lo scorso anno, in Spagna, la conquista della Medaglia d’Oro per la categoria medio-leggeri, quest’anno altri specchi d’acqua l’attendono. “C’è il Mondiale in Grecia e l’Europeo in Italia, afferma Catalano; assieme alla Società stiamo pianificando la partecipazione alla varie competizioni, ma intanto gli allenamenti proseguono”. Il sindaco Grillo – nel sottolineare i risultati sportivi fin qui raggiunti dal giovane velista, riuscendo anche conciliare impegni agonistici all’estero e lavorativi in sede (è un osteopata) – ha aggiunto: “I tuoi successi portano lustro alla nostra città che ti annovera tra le eccellenze di questo territorio e, come ho avuto modo di vedere, ti apprezza anche per le tue doti umane”. La consegna dei doni e la foto ricordo ha chiuso il piacevole incontro.