Marsala: torna la perdita d’acqua in viale Whitaker, era stata riparata giorni fa

Qualche settimana fa avevamo posto all’attenzione degli uffici comunali competenti, affinchè intervenissero, la copiosa perdita d’acqua che per mesi ha creato un rio lungo viale Whitaker, traversa di via del Fante. Pare si trattasse della perdita di una pubblica condotta che, dopo la nostra segnalazione, è stata riparata la scorsa settimana. Risultato? Come ci mostrano le immagini che ci hanno inviato alcuni lettori residenti della zona, il rivolo d’acqua è tornato lungo la via. A questo punto è evidente che la rottura è molto più invasiva di quanto non si possa pensare.