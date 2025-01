Marsala, una lunga perdita in viale Whitaker da mesi. VIDEO

Dal mese di agosto, i residenti di Viale Whitaker a Marsala stanno segnalando un fenomeno che sta suscitando preoccupazione e frustrazione. Una lunga scia d’acqua, visibile lungo il tratto di strada, sembra scorrere incessantemente da settimane, senza che siano stati adottati interventi risolutivi. Secondo i cittadini, si tratta di una vera e propria “perdita”, un continuo spreco di risorse idriche che attraversa la via, ma nessuno sembra prendere provvedimenti per fermarlo. “È comparsa una ‘sorgente’, una perdita in sostanza, e nessuno provvede”, affermano con disappunto gli abitanti della zona. “E poi ci si lamenta che manca l’acqua. È un paradosso”, aggiungono, mettendo in luce la contraddizione tra il fenomeno in atto e le frequenti difficoltà legate alla carenza di acqua, che ormai da anni affligge diverse aree della Sicilia.

GUARDA IL VIDEO

La causa di questa perdita non è ancora chiara. Potrebbe provenire da una tubatura rotta, ma al momento non ci sono certezze su quale impianto sia coinvolto. Potrebbe trattarsi di una rottura di una condotta comunale, o magari di una perdita proveniente da una rete privata, ma nessuna verifica sembra essere stata fatta in modo tempestivo. Il silenzio da parte dell’Amministrazione e delle autorità preposte, ha suscitato il malcontento tra i residenti con la speranza che il disservizio si possa risolvere.