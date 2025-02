Torna a riunirsi giovedì 6 febbraio a Palazzo VII Aprile il Consiglio comunale di Marsala. Nessuna particolarità all’interno dell’ordine del giorno predisposto dal presidente del Massimo Consesso Civico Enzo Sturiano. Le solite immancabili comunicazioni da parte dei Consiglieri comunali, alcuni atti relativi a qualche debito fuori bilancio e infine il Piano delle Farmacie che comunque rischia di essere rinviato.

Con notevole anticipo rispetto agli altri anni arriva in Aula il BIlancio

Ancora non è ufficiale la data ma appare certa la convocazione del consiglio comunale nelle giorante del 12, 13 e 14 della prossima settimana per discutere del Bilancio che l’Amministrazione comunale ha già inviato all’Aula. Le commissioni relative a quanto si apprende, stanno esaminando gli atti e qualcuno dice che si stanno preparando già eventuali emendamenti. Si tratta di una novità, almeno per quanto attiene agli ultimi anni, visto che nel recente passato nella migliore delle ipotesi l’atto finanziario veniva discusso ed approvato nel tardo autunno di ogni anno o addirittura poco prima delle festività natalizie.