Infiltrati nella tifoseria del Trapani Shark? Secondo Antonini sono ignoranti come le capre…

Infiltrati nella tifoseria del Trapani Shark? Secondo Valerio Antonini, presidente della società granata di Basket che milita in serie A, sì. E lo scrive su X (ex Twitter) dove ha duramente attaccato due individui presenti nel settore ospiti del Trapani durante la partita di domenica sera contro Trento, definendoli senza mezzi termini “cogl**i ignoranti come le capre” e accusandoli di aver provocato ripetutamente i tifosi granata nel settore ospiti.

“Sono venuto a conoscenza di spiacevoli episodi accaduti durante la partita ieri. I due cogl***i ignoranti come le capre che si intravedono si sono infiltrati nel settore ospite e hanno provocato ripetutamente i nostri tifosi con diversi atteggiamenti vessatori, insulti e spintonando anche bambini. Vergognoso. Dove stava la sicurezza che avrebbe dovuto mettere in atto la società ospitante? Intervenga subito la Lega. Inaccettabile. Invito i tifosi trapanesi che erano lì a mandarmi video. E che queste due teste di … vengano identificate e daspate opportunamente” ha scritto nello dettaglio Valerio Antonini invocando provvedimenti da parte del Giudice Sportivo. Non è la prima volta che Antonini utilizza la piattaforma X per esprimere opinioni forti. Resta da vedere se verranno presi provvedimenti sulla vicenda.