A Erice 13 denunce per abbandono di rifiuti, ‘beccati’ con le telecamere

La Polizia Municipale di Erice, nell’ambito delle azioni avviate dal Comune per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, continua a monitorare e verificare il rispetto delle normative ambientali e il corretto conferimento dei rifiuti sul territorio comunale. Nel mese appena trascorso, quello di gennaio 2025, il Nucleo di Polizia Ambientale del Corpo della Polizia Municipale, diretto dal Comandante Giacomo Ippolito, ha denunciato 13 soggetti per abbandono di rifiuti, con relativa comunicazione alla Procura della Repubblica di Trapani. Altri 3 sono stati sanzionati per non aver effettuato la corretta differenziazione dei rifiuti. Altre verifiche e indagini sono in corso. L’identificazione dei trasgressori è stata resa possibile anche grazie all’uso delle telecamere mobili, inserite in una strategia di sorveglianza più ampia.

La sindaca Daniela Toscano dichiara in merito: «Con l’entrata in vigore della legge n. 137 del 10 ottobre 2023, l’abbandono dei rifiuti non è più solo una violazione amministrativa, ma un reato che comporta ammende penali significative, da mille a diecimila euro. La legge è chiara: chiunque venga sorpreso a compiere questo atto incivile dovrà affrontare le pesanti conseguenze legali, inclusa la denuncia penale. Desidero sottolineare che non tollereremo più comportamenti che danneggiano la nostra comunità e l’ambiente. Ringrazio la Polizia Municipale per l’impegno e invito tutti a essere responsabili: ogni rifiuto abbandonato è una ferita al nostro territorio e, come comunità, non possiamo più permetterlo. La responsabilità collettiva è il miglior strumento per contrastare questo fenomeno».

«La lotta contro l’abbandono dei rifiuti è un impegno che coinvolge tutti noi. Oltre alle azioni di controllo e alla legislazione sempre più severa, è fondamentale sensibilizzare i cittadini sui danni che questi comportamenti arrecano al nostro ambiente e alla nostra qualità della vita – afferma l’assessore al ramo, Paolo Genco -. La pulizia e il decoro della nostra città dipendono da ciascuno di noi. La nostra raccolta differenziata porta a porta è un servizio che funziona e, quindi, non ci sono motivi per non farla. Invito tutti a rispettare le regole che rappresentano il fondamento non soltanto del quieto vivere, ma anche una civiltà, per garantire che Erice sia sempre rispettata e preservata. A tal proposito assicuro che i controlli saranno sempre più intensificati».