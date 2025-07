A Trapani settembre vivrà il palcoscenico di “Amunì, viaggio nel teatro”

A settembre, la città di Trapani accoglierà la prima edizione di “Amunì, viaggio nel teatro“, un festival che si candida a diventare uno tra i più importanti momenti dedicati al teatro, con grandi ospiti nazionali ed internazionali. Organizzato e promosso dall’Associazione trapanese Officina Teatro LMC A.P.S. e frutto della collaborazione con tre grandi realtà in ambito teatrale, la UILT (Unione Italiana Libero Teatro) nazionale e regionale, l’Odin Teatret e la Fondazione Barba Varley, il festival si svolgerà nell’arco di quattro giornate, dal 18 al 21 settembre, all’interno del primo Chiostro e all’interno della Sala Grande, al primo piano, del Complesso Monumentale di San Domenico. L’organizzazione vedrà la presenza del maestro Eugenio Barba e l’attrice Julia Varley, dei due attori dell’Odin Teatret Antonia Cioaza e Jakob Nielsen, di Paolo Ascagni, Presidente UILT Nazionale, di Lillo Ciotta, Presidente UILT Sicilia, di Flavio Cipriani, Responsabile dei Centri Studi UILT Nazionale, e di Giovanni Gagliano, Responsabile dei Centri Studi UILT Sicilia.

Cosa include la manifestazione

Amunì prenderà il via ufficialmente giovedì 18 settembre con una performance curata dai padroni di casa Officina Teatro LMC APS a cui seguirà la presentazione ufficiale del festival, con la presenza di tutte le realtà artistiche coinvolte e di tutti gli organi competenti, per poi concludersi con uno spettacolo teatrale previsto alle ore 20:30. Tutti gli eventi proposti in questa giornata sono assolutamente gratuiti. “Amunì, viaggio nel teatro” proseguirà nel fine settimana, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21, con diverse attività. Si partirà con un importante e altamente formativo laboratorio teatrale che sarà suddiviso in due fasce orarie: una mattutina, con gli attori Cioaza e Nielsen, e una pomeridiana, con Eugenio Barba e Julia Varley (per tutte le informazioni e le iscrizioni al laboratorio, per cui ci sarà tempo fino al 25 luglio, è già possibile chiamare il numero 328 0566638 o inviare una mail a amunifestival@hotmail.com. I posti sono limitati). Due spettacoli teatrali, uno in fascia preserale e l’altro in quella serale, termineranno le attività di ogni singola giornata. Domenica 21, giornata conclusiva, oltre alle attività sopracitate, all’interno del laboratorio pomeridiano è prevista una conferenza, con tutti i soggetti coinvolti e ospiti nazionali. Ad impreziosire la giornata sarà la presenza dell’INDA (Istituto Nazionale Dramma Antico).

Parola al Presidente di Officina Teatro LMC e al direttore artistico

«Questo evento – dichiarano il Presidente dell’Associazione Officina Teatro LMC Alma Passarelli Pula ed Enzo Caputo, regista, direttore artistico e fondatore dell’Associazione – vuole essere una grande festa che omaggia il teatro e rappresenta un’occasione per relazioni e scambi di notevole valore culturale. Officina Teatro LMC da anni lavora nel campo della formazione e dello spettacolo a Trapani, offrendo ai cittadini corsi di alta formazione atti soprattutto a cercare di limitare il trasferimento dei tanti giovani che intendono intraprendere questi percorsi artistici altrove a fronte di grandi investimenti economici da parte delle famiglie. L’intento alla base della fondazione di Officina Teatro – continuano – è proprio quello di mantenere costi accessibili rispetto al panorama nazionale. Abbiamo voluto fortemente la realizzazione di questo evento a Trapani, la città che da qualche decennio ormai ci ospita e in cui abbiamo stabilito le nostre attività, proprio per questi motivi, nonostante il grande sforzo economico che ci apprestiamo ad affrontare per la sua organizzazione, in parte ammortizzato dalla campagna di crowdfunding, che abbiamo lanciato nelle settimane scorse e che sta andando benissimo, e dai nostri sponsor, che ringraziamo per aver sposato l’intento di questo progetto». Per maggiori informazioni, potete visitare le pagine ufficiali di Amunì, viaggio nel teatro presenti su Facebook e su Instagram.