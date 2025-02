Risse e aggressioni a Trapani, Fratelli d’Italia preme per maggiori controlli

Risse, aggressioni, spari di razzi, nelle città trapanesi sta succedendo di tutto negli ultimi anni. La microcriminalità nei centri cittadini dilaga così come il disagio giovanile. Ad intervenire con urgenza in merito, è il segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Maurizio Miceli: “In questi ultimi giorni si sono verificate nella nostra città delle aggressioni nei confronti di agenti della Polizia di Stato, situazioni intollerabili per cui esprimiamo piena solidarietà proseguendo ancor di più in una campagna avviata dal partito nazionale per promuovere il sostegno alle forze dell’ordine. Chiederemo un incontro col Prefetto di Trapani per comprendere lo stato della sicurezza in città”. Solleciteremo il comune a intraprendere tutte le iniziative necessarie per garantire maggior controllo del territorio, tramite installazione di telecamere, assunzione di personale municipale, utilizzo di ausili tecnici come i droni, oltre tutti i necessari adempimenti che possano inibire chi intende turbare l’ordine pubblico“.