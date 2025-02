Marsala Volley batte in casa Santa Lucia Roma ed è seconda in B1

Vittoria doveva essere e vittoria è stata la prima giornata del girone di ritorno del Campionato serie B1 di Volley femminile girone D per l’EnoDoro Marsala Volley che ha battuto 3-1 l’Ics Santa Lucia Roma grazie ai parziali 25/17, 26/28, 25/17 e 25/15. Di fronte, un roster che ha reso difficile la vita alle ragazze di Coach Giangrossi dimostrando di non meritare la posizione in classifica che occupa e che portandosi sull’1 ad 1 non solo ha allungato la partita, ma ha chiesto alle lilibetane di affrontare i successivi parziali con particolare concentrazione. Un risultato che certifica un netto predominio territoriale del Marsala Volley che ha fatto della correlazione muro/difesa, il fiore all’occhiello della giornata e che con una invidiabile prima linea ha messo a terra le palle che servivano per aggiudicarsi la sfida e l’intera posta in palio che ha consentito, così, all’EnoDoro Marsala Volley di salire al secondo posto in classifica.

Un ottimo match in cui lo score personale delle pallavoliste lilibetane è stato la vera chiave di volta del match, una prova di forza che con il passare delle azioni e dei set ha portato alla conquista di tre importanti punti classifica. Adesso testa alla trasferta di Napoli contro l’Oplonti, un’altra formazione difficile da affrontare in questo splendido ed affascinante Campionato di serie B1.

Tabellino di gara:

Enodoro Marsala Volley – Ics Santa Lucia Roma 3-1 (25/17, 26/28, 25/17, 25/15)

Enodoro Marsala Volley: Courroux 2, Pozzoni 25, Caserta 15, Varaldo 22, Bondavalli 9, Cecchini 5, Oggioni (L), Zingoni 4, Carpio 5, Grippo, Guastella, Lo Gerfo (L2). Coach: Lino Giangrossi; Secondo: Lucio Tomasella.

Ics Santa Lucia Roma: De Arcangelis 10, Palermo 7, Culiani 9, Cherubini 5, Taglione 2, Morone 12, Cavallieri (L), Sturabotti 2, Grossi 1, Bressan ne, Mastrocinque ne, Ungaro ne, Liuzzo (L2). Coach: Lorenzo De Gregoriis.

Note Battuta (punti/err): Marsala 8/9, Santa Lucia 2/3 – Muri punto: Marsala 3, Santa Lucia 6 – Ricezione: Marsala 62%, Santa Lucia 40% – Attacco: Marsala 49%, Santa Lucia 30%.