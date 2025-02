Coppa Italia Eccellenza: la Virtus Femminile Marsala è in finale

La Virtus Femminile Marsala centra l’obiettivo della Finale di Coppa Italia Eccellenza Regionale Femminile al termine della gara contro il Palermo FC, andata di scena sabato 1° febbraio alle ore 15 nel gremito Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” di Marsala. 2-0 è infatti il risultato al termine dell’ultimo atteso e sentito match di Triangolare A che in palio portava il biglietto per la finale del 1/2 marzo 2025 in campo neutro con la vincente del corrispettivo Triangolare B. Le marsalesi lasciano inviolata la propria porta per 90 minuti e mettono a segno 2 reti pesantissime: la prima con la firma della garante Arianna Pisciotta su calcio di punizione e la seconda della neotesserata Francesca Amante, tra le altre ex giocatrice proprio della formazione rosanero, andata in gol in soli 40 secondi dalla sostituzione effettuata da mister Valeria Anteri. Sarà il JSL Junior Sport Lab ad affrontare le azzurre per l’ultimo atto della competizione di Coppa ma nell’attesa che ne vengano determinati luogo e orario, queste ultime saranno impegnate con la seconda parte di Campionato di Poule Promozione in partenza domenica 9 Febbraio alle ore 15 con lo stesso JSL ancora sul verde del Nino Lombardo Angotta.