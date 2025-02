Problemi idrici anche a Petrosino: c’è stato un guasto alla stazione di pompaggio

Anche la comunità di Petrosino sta vivendo in queste ore una situazione di disagio sul fronte dell’erogazione idrica, un po’ come sta avvenendo nella vicina Marsala. In mattinata l’amministrazione Anastasi ha diffuso una nota informando i cittadini che si sono verificati disservizi nell’erogazione idrica a seguito di un’interruzione nella fornitura di energia elettrica da parte di e-distribuzione e a causa di un guasto al sistema di pompaggio. Tali problematiche hanno compromesso la regolare erogazione. Il Comune di Petrosino assicura che sono state tempestivamente attivate tutte le altre fonti di approvvigionamento, ma saranno necessarie alcune ore per effettuare le riparazioni e consentire al sistema idrico di tornare pienamente in pressione. “Ci scusiamo per il disagio e assicuriamo il massimo impegno nel monitorare la situazione e nel fornire aggiornamenti tempestivi”, conclude la nota del Comune di Petrosino.