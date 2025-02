Il Marsala Futsal vince 4 a 1 e resta a punteggio pieno

Dodici su dodici: il Marsala Futsal è inarrestabile in questa stagione 2024/2025 di serie B. Sabato al Palasport cittadino, la tifoseria ha salutato il Drago Acireale, che a Capo Boeo è arrivato ben compatto, soprattutto in difesa. Agli azzurri invece, è pesato – principalmente agli Under 23 in campo – l’infrasettimanale di Coppa Divisione giocata a ritmi altissimi contro il Meta Catania. Nonostante ciò è la ‘banda Torrejon’ che fa bottino pieno vincendo 4 a 1. Il Marsala Futsal è a 36 punti, prima e imbattuta, a + 3 dal Regalbuto che ancora non ha scontato il turno di riposo.

Primo tempo

Non perdono tempo i padroni di casa che con Patti si rendono subito pericolosi in due occasioni. L’Acireale cerca e trova dei varchi, al primo è Vallarelli che ci mette una pezza uscendo dalla porta. E’ appena il 5’ quando un assist di De Bartoli serve un centrale Patti che si aggiusta la palla col sinistro e batte il portiere acese. E’ 1 a 0. Dopo una ribattuta del portiere azzurro su un tiro in volo di Platania, all’11’ arriva la doppietta di #AP25: Abate vede il compagno sulla fascia destra, Patti dribbla l’uomo e si lancia in porta per il 2 a 0. Da segnalare l’ottimo lavoro in campo di Christian Pierro, un collante per il gruppo sul parquet, che con generosità regala passaggi, deciso a prendersi il goal di giornata. Nella prima frazione di gioco l’arbitro ammonisce Mister Torrejon per proteste.

Secondo tempo

Nei primi minuti è De Bartoli che non riesce a calciare la giusta falcata per il tris azzurro che arriverà al 3’ della ripresa proprio con Pierro, una triangolazione ampia con Patti che lo lancia in porta dopo averlo visto dall’altra parte del campo. E’ 3 a 0. L’Acireale anche in questa fase di gioco dimostra una difesa ostica da superare pur con i 3 goal incassati e al 5’ adopera uno schema dalla rimessa che grazie a una deviazione di Lombardo infila in rete la sfera. Il Marsala inizia ad affaticarsi, l’Acireale cerca di accorciare le distanze ma non ci riuscirà mai e a 3 secondi esatti dal termine della gara, De Bartoli intercetta il pallone ai piedi degli avversari, vede Abate davanti la porta sguarnita e quest’ultimo è quasi obbligato ad entrare dentro la porta assieme al pallone del poker azzurro.