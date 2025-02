Nasce Halyciae, premio letterario della Città di Salemi

A Salemi nasce Halyciae, premio Letterario della Città voluto e promosso dall’associazione culturale Liber…i, impegnata da cinque anni nell’organizzazione del Festival Letterario Salìber Fest. Il Premio pensato in questa sua prima edizione come concorso letterario rivolto esclusivamente ai più giovani è realizzato in partnership col magazine letterario Topsy Kretts e patrocinato gratuitamente dalla Città di Salemi, dalla Rete delle Biblioteche della Provincia di Trapani e dalla Rete dei Festival Letterari del Trapanese.

Due i bandi di concorso che vedono la scadenza per l’invio degli elaborati fissata il 02 marzo 2025 : il primo bando riservato a studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado, il secondo rivolto invece a giovani under 27 domiciliati su tutto il territorio nazionale. A valutare i racconti di questi ultimi, decretando il vincitore, una giuria di indiscussa qualità presieduta dalla scrittrice Claudia Lanteri. Oltre all’autrice siciliana, esordiente per Einaudi con il bellissimo romanzo “L’isola e il tempo”, a comporre la Giuria di qualità gli altri autori ospiti del Salìber Fest 2024: Veronica Galletta, già vincitrice del Premio Campiello Opera Prima e finalista del Premio Strega 2022, autrice di “Le isole di Norman” per Italo Svevo editore e dei romanzi “Nina sull’argine”, “Pelleossa” e “Malotempo” pubblicati da Minimum Fax; Tommaso Giartosio, storico conduttore del programma radiofonico per lettori “Fahrenheit” su Rai Radio 3, autore del saggio a quattro mani con Gianfranco Goretti “La città e l’isola. Omosessuali al confino nell’Italia fascista” per Donzelli editore, del libro di poesie “Come sarei felice. Storia con padre” edito da Einaudi, del libro vincitore del Premio Alvaro Bigiaretti 2024, “Tutto quello che non abbiamo visto. Viaggio in Eritrea”pubblicato da Einaudi e finalista al Premio Strega 2024 con il libro “Autobiogrammatica” edito da Minimum Fax; Dario Voltolini, è stato docente e direttore della Scuola Holden di Torino ed è il curatore della collana di narrativa italiana Pennisole per Hopefulmonster editore, è autore di libri come “Le scimmie sono inavvertitamente uscite dalla gabbia” (2006), “Foravìa” (2010), “Pacific Palisades” (2017) diventato un reading diretto e interpretato da Alessandro Baricco, “Il giardino degli aranci” (2022). Con “Invernale” edito da La nave di Teseo arriva secondo al Premio Strega 2024.

Nella giuria qualità anche la redazione del magazine letterario Topsy Kretts che ospiterà tra le sue pagine il racconto vincitore: Federico Riccardo, fondatore del magazine letterario Topsy Kretts, è autore della raccolte di racconti “Erotica liquida” scritta con Simone Sciamè e “Tender” con la quale si è aggiudicato il Premio Speciale Racconti Editi del Premio Letterario Nazionale Giovane Holden; Simone Sciamè, editor e talent scout, autore di racconti e finalista al Premio letterario Nabokov, è autore della raccolta di racconti “Sentirsi al singolare”. I finalisti di ogni categoria (Scuole Secondarie di Primo Grado; Scuole Secondarie di Secondo Grado; Giovani under 27) vedranno i loro lavori pubblicati sulle pagine social e sul sito web dell’associazione e del Salìber Fest e in un’antologia a loro dedicata, inoltre riceveranno una dotazione di libri, i migliori titoli scritti dai tanti autori che ci hanno fatto dono della loro presenza al Salìber Fest in questi anni, con questo piccolo gesto vogliamo ricambiare la loro generosità grande e raccontarvi un po’ di noi, della nostra attività e del nostro festival. Dichiara il direttore artistico del Salìber Fest, Filippo Triolo. E proprio durante la quinta edizione del Salìber Fest, a fine luglio 2025 avverrà la premiazione.

Il Premio “Halyciae” che già dal nome rivendica un profondo legame col territorio, nasce nel solco della lunga attività associativa di promozione del libro, della lettura e della scrittura e della proficua collaborazione con l’amministrazione comunale che ha portato alla sottoscrizione del patto intercomunale per la lettura e all’ottenimento della qualifica Cepell di Città che legge. Nasce – aggiunge Triolo – affinché le qualifiche e i riconoscimenti ottenuti, il lungo lavoro avviato di sensibilizzazione alla lettura e alla scrittura acquisti maggiore senso e si apra ad una dimensione che può dirsi nazionale. Felice anche il Sindaco della Città di Salemi, l’architetto Vito Scalisi che sottolinea l’impegno costante della comunità nella promozione della lettura e della cultura, dichiarando come impegno dell’amministrazione comunale quello di valorizzare lettura e scrittura sempre più, creando spazi, eventi e opportunità che coinvolgano tutte le fasce della popolazione. Investire nella ‘cultura del leggere’ significa costruire una Salemi più aperta, inclusiva e preparata ad affrontare le sfide del futuro.

Per consultare i bandi si rimanda al sito https://linktr.ee/ass.culturaleliber.i o alla segreteria del Premio all’indirizzo mail halyciaepremioletterario@gmail.com e al numero telefonico +39 3285396256 (Virginia).