Erogazione idrica a Marsala: nuovo aggiornamento del Comune

Il Comune di Marsala ha diffuso un ulteriore aggiornamento sulla situazione del servizio idrico. Riparato il guasto della condotta centrale da Siciliacque, nella giornata di ieri sono state accese le pompe di adduzione e nella nottata è stata avviata l’erogazione dell’acqua, con qualche ora di ritardo rispetto al comunicato di ieri mattina.

Il responsabile del servizio idrico integrato Gaspare Zichittella informa la cittadinanza che, a causa di imprevisti tecnici nella sostituzione delle valvole guaste nelle stelle dei pozzi di Sinubio, si è registrato un ritardo nell’accensione delle pompe di adduzione.

Gli operai del Servizio Idrico Integrato hanno lavorato fino a tarda notte senza sosta per completare l’intervento nel più breve tempo possibile. L’erogazione dell’acqua è ripresa gradualmente finiti i lavori intorno alle 2.00

“Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo tutti i cittadini per la comprensione – si legge nella nota del Comune -. L’erogazione comincerà dalla zona del centro città, nella serata di oggi sarà estesa alle zone periferiche”.