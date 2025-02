E’ morto il professore Baldo Rallo. Il ricordo del sindaco Grillo: “Un cittadino prezioso per Marsala”

Lutto nella comunità marsalese per il decesso del professore Baldo Rallo, venuto a mancare nella giornata di ieri. Chimico e ricercatore dalla grande preparazione e dal profondo amore per il mare, in particolare quello per Favignana e lo Stagnone. Il suo impegno per il riconoscimento della laguna marsalese come patrimonio dell’Unesco lo ha portato a produrre due monografie (edite da Il Vomere). I funerali di Baldo Rallo saranno celebrati lunedì 3 febbraio alle ore 16, presso la chiesa Salesiani

Lo ricorda con un post sui social anche il sindaco Massimo Grillo: “Baldo è stato un cittadino prezioso per Marsala, ma per me – per noi – era molto di più: era famiglia. Accanto alla compianta Marisa Clemente, con i figli Gianni e Carola, che ha cresciuto con un amore tanto discreto quanto smisurato, abbiamo condiviso alcuni dei momenti che conserviamo con maggiore affetto nei nostri cuori. Nonostante la violenza del male contro cui si è trovato nuovamente a lottare, Baldo è andato via con la stessa grazia e gentilezza che hanno contraddistinto la sua vita. In questo momento di dolore e di ricordi che si rincorrono, Mariella ed io, insieme ai nostri figli, ci stringiamo con affetto e nella preghiera ai familiari tutti”.