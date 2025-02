Controlli straordinari nel centro di Marsala: il bilancio delle attività delle forze dell’ordine

Per il terzo fine settimana di seguito, a Marsala, le Forze di Polizia, congiuntamente tra loro e con l’ausilio della Polizia Municipale cittadina hanno riproposto l’ormai collaudato dispositivo interforze finalizzato a presidiare, palmo a palmo, il centro storico lilibetano, frequentatissimo, soprattutto durante i week-end per via della presenza di numerosissimi pub, bar, ristoranti e luoghi di incontro.

Anche in questo, sulla scorta delle direttive prodotte dalle periodiche riunioni di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presiedute dal Prefetto Daniela Lupo, sono stati raggiunti significativi risultati dal punto di vista operativo.

In particolare, nella sola giornata di sabato 1° febbraio, pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale di Marsala, nell’ambito dei controlli svolti hanno, complessivamente, identificato circa 80 persone – tra le quali 10 pregiudicati e 7 stranieri – effettuato 10 posti di controllo, fermato 30 veicoli e portato a compimento 2 perquisizioni personali alla ricerca di stupefacenti.

L’attività straordinaria di controllo del territorio messa in campo dalle Forze di Polizia proseguirà nelle prossime settimane al fine di garantire maggior sicurezza ai cittadini marsalesi.