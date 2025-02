Un po’ di Marsala alla Seton Hall University: Mario Milazzo sale in cattedra in Scienza dei Materiali e Meccanica

C’è un po’ di Marsala alla Seton Hall University con l’arrivo di Mario Milazzo, ingegnere originario da parte di padre della città lilybetana e ora Fulbright Scholar, che porta con sé una prospettiva internazionale e competenze all’avanguardia destinate ad arricchire la vivace comunità accademica dell’università. Il programma Fulbright è uno scambio internazionale che favorisce la mobilità di studiosi, artisti e scienziati, e Milazzo ne è un esempio concreto, con il suo arrivo alla Seton Hall nel gennaio 2025.

Milazzo, associato tenure-track in Scienza e Tecnologia dei Materiali all’Università di Pisa – dove vive, benchè sia nato e cresciuto a Latina – vanta una lunga esperienza nella fisica avanzata, scienza dei materiali e ingegneria. Il suo percorso accademico è iniziato all’Università di Pisa, dove si è laureato con lode in Ingegneria Meccanica nel 2010. Successivamente, ha conseguito il dottorato in BioRobotica nel 2016 presso la prestigiosa Scuola Superiore Sant’Anna, un’eccellenza mondiale in robotica e tecnologie avanzate. Durante la sua carriera, Milazzo ha contribuito a soluzioni innovative nel campo della scienza dei materiali, sviluppando tecnologie rivoluzionarie in aree come nanocompositi piezoelettrici, biomateriali, microprotesi, modellazione multiscala, meccanica acustica e robotica. Questi studi hanno applicazioni nel miglioramento dei dispositivi medici, protesi avanzate, apparecchi acustici e nella progettazione di robot industriali e sanitari. L’esperienza di Milazzo si estende anche a prestigiose istituzioni internazionali come Columbia University, MIT e Tufts University, dove ha ricoperto il ruolo di Visiting Scientist. Con oltre 60 articoli scientifici pubblicati, due capitoli di libri, nove brevetti e numerosi contributi a conferenze internazionali, Milazzo ha portato il suo sapere anche nelle collaborazioni con aziende di calibro mondiale come GE Oil&Gas, Brembo, Magneti Marelli e Piaggio.

“Entrare a far parte della Seton Hall University come Fulbright Scholar è un onore e una straordinaria opportunità” – ha raccontato Mario Milazzo -. Sono impaziente di insegnare Scienza dei Materiali e Meccanica, e di ispirare gli studenti a diventare leader nella loro vita professionale e nella comunità globale”. Jonathan Farina, Ph.D., Preside ad interim del College of Arts and Sciences, ha sottolineato come l’esperienza globale di Milazzo rafforzi la missione di Seton Hall. “La sua esperienza interdisciplinare e la sua prospettiva internazionale sono perfettamente in linea con i nostri valori. La sua presenza stimolerà l’innovazione nell’istruzione STEM e aiuterà gli studenti a pensare globalmente per affrontare le sfide del futuro”