Giornata Mondiale delle zone umide, Legambiente organizza una passeggiata ecologica a Capo Feto

Il 2 febbraio è il World Wetlands Day, la Giornata Mondiale delle zone umide. Per l’occasione, il circolo di Legambiente Marsala-Petrosino invita la comunità a partecipare a una passeggiata ecologica presso l’area di Capo Feto. L’iniziativa si terrà domenica mattina, a partire dalle 10.30, con partenza a Mazara, dalla fine del lungomare Fata Morgana. Da lì ci si spostera verso il sito naturalistico a piedi. I partecipanti potranno così effettuare un’osservazione guidata dell’avifauna di Capo Feto, accompagnati da Vincenzo Pernice, già ricercatore del CNR ed esperto in ecologia e biodiversità.

La giornata mondiale delle zone umide si celebra annualmente il 2 febbraio in coincidenza con l’anniversario dell’adozione della Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971.

Istituita nel 1997 per aumentare la consapevolezza sul valore delle zone umide per l’umanità e il pianeta, la manifestazione è cresciuta nel corso degli anni. Ogni anno, le agenzie governative, le organizzazioni non governative e gruppi di cittadini intraprendono azioni volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui valori e i benefici delle zone umide in generale e a diffondere la conoscenza della Convenzione di Ramsar in particolare.