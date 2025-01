“Trasmettere la Vita, speranza per il mondo” è il tema della 47esima Giornata per la Vita, che quest’anno si lega al Giubileo. In occasione di tale ricorrenza, la sezione di Marsala del Movimento per la vita organizza due iniziative in programma nel fine settimana. L’1 e il 2 febbraio, prima e dopo le messe, si potranno acqusitare le “primule per la vita”

Domenica alle 19.30, presso la Chiesa Madre di Marsala, si terrà una preghiera di ringraziamento per il dono della vita.