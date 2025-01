Ad Alcamo proseguono i controlli per le utenze idriche, in 20 non erano in regola

Continua l’attività di controllo, iniziata il mese scorso, riguardante le utenze idriche del territorio comunale di Alcamo prima allacciate all’EAS in LCA (liquidazione coatta amministrativa) e portata avanti dal personale comunale dell’Ufficio tecnico, dell’Acquedotto e contabilità unitamente al Nucleo di Polizia Tributaria.

“Accurate verifiche sono state svolte in porzioni delle Vie Gammara e Stella Cinese, a seguito delle quali è emerso – a parlare l’assessore al servizio idrico integrato, Vittorio Ferro – che, per 20 utenze idriche, gli interessati non avevano avanzato o completato la procedura di voltura necessaria per contrattualizzarsi con l’Ente gestore. Pertanto – continua l’assessore – i misuratori sono stati rimossi così da non permettere la fornitura idrica”. Adesso gli utenti potranno recarsi presso gli uffici comunali (terzo piano) siti in Piazza San José Maria Escrivá, per regolarizzare la propria posizione e poter ripristinare la fornitura idrica. “Abbiamo programmato – conclude l’assessore – altri controlli, perché attraverso l’equità sociale si può ottenere una migliore qualità del servizio e, quindi, una migliore qualità della vita per i nostri cittadini. Potremo garantire la sostenibilità economica del servizio grazie ad un numero sempre maggiore di cittadini che contribuendo alle spese, terrà fede ai propri obblighi contrattuali”.