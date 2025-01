Thomas Bigione: la passione per le moto inizia e cresce a Marsala

E’ ancora piccolo Thomas Bigione, ma ha già una grande passione per le moto. Complice la sua famiglia e soprattutto papà Aleandro. A neppure 7 anni, li compirà il 21 febbraio 2018, il giovane talento marsalese delle due ruote sta rapidamente conquistando il panorama del motociclismo. La sua avventura nel mondo dei motori inizia a soli 2 anni e mezzo, quando si avvicina per la prima volta ad un kart. È un amore che dura poco più di due anni, ma che lascia il segno. Nonostante il suo giovane cammino, la sua passione per i motori cresce senza sosta. “Nel 2023, all’età di 5 anni, Thomas prova per la prima volta una mini moto: è subito un colpo di fulmine. La scelta di dedicarsi alla mini moto è rapida e senza ripensamenti, segno di un amore vero per la velocità e la competizione”, ci dice il padre che lo segue negli allenamenti al Kartodromo di Marsala, un impianto che la famiglia Bigione gestisce con grande dedizione.

Nel 2024, il piccolo pilota lilybetano fa il suo debutto in un trofeo ambizioso: il Trofeo Marco Simoncelli, in ricordo del compianto pilota morto troppo presto, una competizione che si svolge nel Nord Italia. La distanza e i sacrifici sono notevoli, ma Thomas non si lascia intimorire, affrontando chilometri su chilometri per confrontarsi con i migliori giovani talenti del paese. Un’esperienza che, nonostante le difficoltà logistiche, lo aiuta a crescere sia come pilota che come persona. Purtroppo, nel corso del 2024, un grave infortunio segna una pausa forzata per Thomas: una frattura scomposta della clavicola lo costringe a rimanere fermo per ben 4 mesi. Ma la determinazione e la passione per le moto sono più forti di qualsiasi ostacolo: non appena guarisce, risale in sella senza esitare, pronto a dare gas e a continuare la sua crescita. Il 2025 perà è iniziato in grande e Thomas parteciperà al Campionato Italiano, grazie anche al supporto di chi crede nel suo talento. La pista Karting Marsala, il luogo dove ogni giorno si allena, rappresenta non solo un impianto sportivo, ma il cuore pulsante della sua passione per i motori, un posto dove i sogni di un giovane pilota prendono vita.