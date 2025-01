Carnevale 2025, torna la sfilata dei carri allegorici a Salemi e Vita

Salemi e Vita unite nell’allegria del Carnevale 2025 con il ritorno dei carri allegorici. Previste due sfilate: sabato 1 marzo per le strade di Vita e domenica 2 marzo per quelle di Salemi, dalle 16 alle 23. Il Carnevale 2025 è stato voluto dalle amministrazioni comunali delle due città attraverso i rispettivi assessorati al Turismo e vedrà la partecipazione delle associazioni H700, Giovani di Salemi, Liberty24 e Vita d’amuri. Protagonisti della due giorni, oltre ai carri allegorici sul tema Disney, i Giardinieri, antica maschera salemitana.

“Il ritorno dei carri allegorici per il Carnevale è un segnale di vitalità per Salemi e Vita che rafforzano in questo modo il loro senso di comunità”, dicono i sindaci Vito Scalisi e Giuseppe Riserbato, insieme con gli assessori al Turismo, Pietro Crimi e Gaspare Gucciardi. Una manifestazione che mancava da alcuni anni e che abbiamo voluto rimettere in piedi grazie soprattutto al lavoro appassionato delle associazioni che stanno mettendo cuore e anima per creare scenografie che portino un’ondata di sano entusiasmo e allegria”. A Vita la partenza e l’arrivo sono previsti in piazza Pirandello. Questo l’itinerario che sarà percorso dai carri: via Pirandello, viale Valle del Belice, via Tomasi di Lampedusa, prolungamento viale Valle del Belice, viale Europa e via Giovanni Verga. A Salemi, invece, la sfilata dei carri partirà da contrada Gessi e proseguirà per le vie Alberto Favara, San Leonardo-Cappuccini, Piersanti Mattarella, Aldo Moro e Carlo Alberto Dalla Chiesa. Tappa finale piazza XV Gennaio, al Centro Kim.