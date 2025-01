Altri due punti per la AC Life Style Handball Erice, che colleziona un altro successo e mantiene il primato solitario in serie A di pallamano femminile superando un’avversaria che non ha mollato fino all’ultimo secondo, le Arpie hanno ribadito la loro superiorità, costruendo sin dall’inizio il loro successo.

Sia sul piano individuale che sul profilo di squadra, sono positivi i segnali che giungono al termine di sessanta minuti, che Ferrara ha giocato con grande temperamento.