Maurizio Casagrande arriva all’Impero di Marsala con “Il Viaggio del Papà”

Un rapporto conflittuale tra padre e figlio, un naufragio su un’isola diversa da tutte le altre e persino un essere soprannaturale. Sono questi gli ingredienti della commedia “Il Viaggio del Papà” che andrà in scena venerdì 31 gennaio alle ore 21,30 nel teatro Impero all’interno della “XVII Rassegna Lo Stagnone scene di uno spettacolo”. Si tratta del terzo appuntamento della rassegna realizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta.

“È la storia di un padre e di un figlio che non si conoscono – spiegano gli organizzatori –, divisi da sempre dalle loro differenze. Il padre avrebbe voluto un figlio che gli somigliasse; pragmatico, efficiente e spregiudicato, alla ricerca del successo personale, esattamente come lui. Invece gli è capitato un figlio sognatore e incapace di realizzare qualunque cosa. Il figlio invece, avrebbe voluto un padre senza pregiudizi nei suoi confronti, con una visione più ampia e moderna del mondo. Così i due si danno la possibilità dell’incontro decidendo di fare un viaggio insieme, con la speranza che questa esperienza condivisa possa abbattere il muro che li divide. Ma i due naufragano e, come novelli Robinson Crusoe, si ritrovano su di un’isola sconosciuta, costretti ad aiutarsi a vicenda per sopravvivere. Ben presto scoprono che quell’isola non è come le altre: è fatta di plastica e nulla è quello che sembra. Questo li porterà ad un incontro con un essere soprannaturale che, attraverso il linguaggio universale della musica, chiederà il loro aiuto per non morire”.

“Ci tenevo molto a raccontare questa storia perché – spiega Casagrande – vedere un uomo convinto di sapere tutto crollare di fronte ai suoi peggiori incubi fa sempre ridere, e far ridere è la mia missione principale. Se poi nel farlo, riesco ad accendere anche una piccola riflessione sono veramente felice. Ah, dimenticavo, il titolo è “Il viaggio del papà”, perché in fondo il papà è il nostro primo eroe“. La commedia è di Maurizio Casagrande e Francesco Velonà e con Ania Cecilia, Michele Capone, Giovanni Iovino e Arianna Pucci, regia Maurizio Casagrande, canzoni originali, Ania Cecilia. Info e prevendita presso l’agenzia I viaggi dello Stagnone via dei Mille e la Tabaccheria Fischietti vi G. Garibaldi, o anche on line al link: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=521332&InstantBuy=1&CallingPageUrl=http%3A%2F%2Fwww.liveticket.it%2Fcompagniateatralesipario