Il Made in Italy: creatività e innovazione al liceo Pascasino di Marsala

Coltivare sogni e costruire competenze per un futuro di successo

Il Liceo Pascasino di Marsala si arricchisce quest’anno di una nuova prestigiosa offerta formativa: il Liceo Made in Italy, un percorso innovativo che mira a formare studenti capaci di promuovere, valorizzare e innovare le eccellenze del nostro Paese. Il Liceo Made in Italy si configura come un liceo multidisciplinare rivoluzionario che si distingue per un piano di studi che integra solide basi culturali, tipiche di un percorso liceale, con competenze specifiche nell’ambito giuridico-economico, dell’artigianato, della moda, del design, dell’agroalimentare e dell’enogastronomia. I ragazzi affrontano materie tradizionali come italiano, storia, matematica e scienze, affiancate da discipline inedite quali marketing, design e innovazione, storia dell’arte, linguaggi multimediali e materie Stem; grande importanza viene riconosciuta all’apprendimento di due lingue straniere. Elemento distintivo di questo liceo è una didattica, attiva e partecipata, basata su laboratori interdisciplinari, previsti già dal secondo anno. I diplomati del Liceo Made in Italy potranno accedere a un’ampia gamma di percorsi universitari, in particolare nel campo del design, della moda, dell’enogastronomia, del marketing territoriale e della comunicazione e, in alternativa, saranno già pronti per “fare impresa”. La collaborazione con aziende e realtà del territorio rappresenta un ulteriore valore aggiunto, consentendo agli studenti di sviluppare competenze in linea con le richieste del mercato del lavoro.

Serena Aloia

Giulia Caradonna

Elisa Marino

Lucia Marino

Greta Mesi

Cassandra Mezetti

Arianna Sandri

3°C

PascaNews è una pagina all’interno del cartaceo “Marsala C’è”. I contenuti sono realizzati interamente dagli studenti del liceo Pascasino di Marsala.