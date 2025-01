Intitolata al giudice Ciaccio Montalto la barca a vela affidata alla Lega Navale di Trapani

Abbiamo mantenuto una promessa, un impegno nei confronti di tutta la comunità trapanese, un doveroso atto di memoria collettiva». Con queste parole Piero Culcasi, presidente della Lega Navale Italiana – sezione di Trapani, ha annunciato che domenica 26 gennaio, con inizio alle ore 10, presso la sede della Lega Navale, si terrà la cerimonia di intitolazione alla memoria a Giangiacomo Ciaccio Montalto, magistrato assassinato dalla mafia il 25 gennaio 1983, della barca a vela confiscata dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare. Vega, questo il nome di registrazione dell’imbarcazione, fu poi affidata alla Lega Navale di Trapani, quindi sottoposta a interventi di ristrutturazione e rimessaggio da parte dei soci della LNI per renderla nuovamente governabile in mare e destinata ad attività sociali e sportive, alcune delle quali sono state svolte in collaborazione con l’UEPE – Ufficio Esecuzioni Penali Esterne – di Trapani, nell’ambito di progetti di promozione della legalità.

Nell’ottobre scorso Vega ha regatato tra i contendenti della VII edizione del “Trofeo Giangiacomo Ciaccio Montalto” con a bordo un equipaggio di magistrati, ufficiali della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto. Il trofeo Giangiacomo Ciaccio Montalto è una iniziativa della Lega Navale di Trapani in collaborazione con l’Associazione nazionale Magistrati sottosezione di Trapani.

«L’intitolazione a Giangiacomo Ciaccio Montalto – ricorda Culcasi – è un ulteriore momento di confronto e di riflessione sul tema della legalità e del rispetto dei diritti umani attraverso il ricordo di un uomo che fu un grande appassionato del mare e della vela. Un tratto della personalità di Ciaccio Montalto che vogliamo ricordare insieme al suo ruolo di magistrato che con le sue inchieste svolse un ruolo centrale nelle indagini sulla mafia in provincia di Trapani e che per questo pagò con la vita, assassinato dai sicari di Cosa Nostra». Alla cerimonia di intitolazione saranno presenti le massime autorità della Provincia e rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, oltre a una delegazione dell’ANM, un consigliere del CSM, il presidente nazionale della LNI, Ammiraglio Donato Marzano, accompagnato dai delegati e consiglieri della Sicilia, l’ammiraglio Agatino Catania e il dottor Giuseppe Tisci.