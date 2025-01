Questa mattina a Petrosino, sembra che sia stato trovato morto un uomo dall’apparente età di 50 anni. Il corpo è stato ritrovato nei pressi della Cantina Sociale. Subito sul posto i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso, transennando l’area. Adesso, in base ai primi rilevamenti e agli esami sull’uomo, bisognerà capire cosa sia accaduto, se è morto per un malore o se c’è ben altro.