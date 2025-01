Omicidio a Trapani, convalidato l’arresto dell’uomo che ha ucciso Como

A seguito del ritrovamento di un cadavere in una via del quartiere San Giuliano a Erice Casa Santa, nel tardo pomeriggio del 16 gennaio scorso, i poliziotti della Squadra Mobile di Trapani hanno dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, nei confronti di un quarantenne trapanese presunto responsabile dell’omicidio.

Le indagini avrebbero permesso di acquisire elementi per il quale l’indagato è ritenuto presunto autore dell’omicidio di Liborio Como, trovato senza vita con alcune ferite al capo. Gli investigatori si sono concentrati sulla sfera privata della vittima e i successivi accertamenti hanno permesso di accertare la presenza sul posto dell’odierno indagato e di ricostruire, seppur ancora parzialmente, la dinamica dei fatti. In considerazione della gravità dei fatti e dei gravi indizi di colpevolezza, il Gip presso il Tribunale di Trapani, su richiesta della Procura, ha convalidato, in data odierna, il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere dell’uomo.