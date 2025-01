Morte Liborio Como, il pregiudicato trapanese responsabile: “Ricordo poco, ero ubriaco”

Si cerca di fare chiarezza sulla morte del trapanese Liborio Como trovato morto nel quartiere San Giuliano di Erice. Si fa sempre più strada l’ipotesi della rissa finita male. Il cadavere di Liborio Como è stato rinvenuto nella serata di giovedì tra la via Ciullo D’Alcamo e la via Urbino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile per i primi accertamenti. Sul corpo dell’uomo erano evidenti delle ferite, soprattutto alla testa. Neanche 24 ore dopo, si costituisce in polizia un pregiudicato che dice di essere stato lui ad uccidere Como, ma che non voleva farlo: ne è scaturito un litigio che è degenerato, portando il responsabile a colpire mortalmente, con un coltello o un cacciavite, la vittima. Sembra che agli investigatori il pregiudicato 39enne abbia detto di ricordare poco su quegli istanti, in quanto era ubriaco. Quindi anche i motivi del delitto, sono ancora offuscati.