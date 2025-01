Il Trapani supera il Taranto e Antonini fa un appello: “In Coppa mi aspetto 4mila persone al Provinciale”

Una vittoria cercata coi denti quella del Trapani 1905 che al Provinciale supera il Taranto. Allo Stadio granata è stata occasione di vedere i tanti arrivi in maglia granata che stanno caratterizzando il calciomercato invernale. Peccato per il finale in cui i tifosi ospiti hanno lanciato dei fumogeni in campo dietro la porta difesa da Ujkaj. Il direttore di gara allora ha sospeso la gare per 5′. Il Trapani domina la partita contro il Taranto, portandosi in vantaggio al 12′ con un gol di Lescano su calcio d’angolo. I granata continuano a creare occasioni ma Caputo, il portiere del Taranto, si distingue con diverse parate decisive, mantenendo il punteggio sull’1-0 fino all’intervallo. Nella ripresa, il Trapani raddoppia al 49′ con una doppietta di Lescano, servito da Anatriello. Il Taranto prova a reagire, ma il Trapani è ancora pericoloso, con Caputo che salva su un colpo di testa di Benedetti. Al 77′, Ciotti segna il terzo gol per gli ospiti, fissando il risultato sul 3-0. Nonostante gli sforzi del Taranto, il Trapani porta a casa una vittoria meritata.

Nel frattempo, attraverso il suo profilo ufficiale “x”, il Presidente Antonini ha analizzato il momento della squadra lanciando un invito alla tifoseria ad essere presenti in occasione della prossima gara di Coppa Italia: “Cari tifosi, credo in queste ultime due settimane di avere dimostrato come al solito di essere il primo a non darsi mai per vinto, di voler cambiare radicalmente le cose perché io ci credo fortemente nell’andare subito in Serie B. Abbiamo ridato linfa e vita, cancellando gli errori commessi (mi assumo tutta la colpa perché quando sbagli dirigenti e non lo ci credo e tu? Solo ,sei tu il primo responsabile) e inserendo un mix di elementi certi e futuribili. Al completamento della rosa manca pochissimo e non vedo l’ora. Ma il 22 c’è la partita finora più importante dell’anno. Ora tocca a voi. Bisogna vincere e per farlo ho bisogno di voi. Ancora siamo sotto le 1000 unità, non possiamo far vedere un Provinciale vuoto alla squadra. Andate a comprare in massa il biglietto e riempite lo stadio. Le vittorie si raggiungono tutti insieme. Mi aspetto almeno 4000 persone perché la partita merita questa coreografia di pubblico. Forza! Non perdete tempo a riflettere vincendo la Coppa ltalia saremmo terzi. Testa di serie. Ossia a sole 6 partite dalla Serie B. Rendetevi conto dell’importanza dell’evento! Conto sul trapanese vero. Sul tifoso che sta sempre vicino alla squadra e sulla Curva che possa essere il 12mo uomo in campo . Mettiamo da parte inutili polemiche viste in queste ultime settimane e andiamo a prenderci tutti insieme la Serie B.

Io ci credo e tu?“.