Favignana, intitolato alla piccola Nicole Marino un parco giochi. VIDEO

Favignana ha reso omaggio alla memoria della piccola Nicole Marino dedicandole il Parco giochi inclusivo, uno spazio pensato per i bambini e le famiglie.

Alla cerimonia, svoltasi questa mattina nella rinnovata area di via Delle Fosse, hanno presenziato il sindaco Francesco Forgione, la presidente del Consiglio comunale Emanuela Serra, consiglieri, Giuseppina Marsiguerra e Roberto Marino, genitori di Nicole, autorità civili e militari e numerosi cittadini che hanno voluto partecipare per rendere omaggio a questa speciale iniziativa. “Nicole ha affrontato con gioia e voglia di vivere una dura battaglia contro una grave malattia”, ha detto nel corso del suo intervento il sindaco. “Per questo, il Consiglio comunale ha deciso all’unanimità di intitolare a lei questo parco, dedicato ai bambini, che unisce inclusione, gioco e socialità in uno spazio sicuro e accogliente, con l’auspicio che venga vissuto con gioia e rispetto da tutta la comunità”.”Nicole ha lasciato un ricordo indelebile in ognuno di noi”, ha dichiarato la presidente del Consiglio Emanuela Serra. “Era una bambina piena di vita e gioia, valori che dovremmo sempre ricordare”.

La presenza dei genitori della piccola deceduta aseguito di uan grave malattia

I genitori di Nicole hanno espresso la loro profonda gratitudine al Consiglio comunale e all’Amministrazione per questa toccante iniziativa.Il Parco Giochi di via Delle Fosse è stato sottoposto recentemente a un profondo intervento di riqualificazione. Il progetto, promosso dal Comune, ha trasformato l’area in un moderno luogo di ritrovo per tutti i cittadini. Oltre alle nuove installazioni ludiche accessibili, la zona fitness contribuirà a incentivare uno stile di vita attivo e il benessere all’aria aperta, rendendo l’area fruibile per tutte le stagioni.