Ciclone in arrivo in Sicilia, l’allarme preoccupa

Preoccupa l’annuncio di un ciclone in arrivo nel Mediterraneo e sulla Sicilia. La nuova ondata di maltempo colpirà l’Isola venerdì, dopo una settimana di vento e pioggia. La Sicilia è l’unica regione italiana attualmente nella morsa dei temporali, perché l’anticiclone delle Azzorre continua a portare tempo stabile su gran parte dell’Europa. Il ciclone arriverà venerdì nell’Isola, per poi interessare gran parte dell’Italia nel weekend. Pioverà insistentemente e al Sud sono attese tempeste di Scirocco, con raffiche di vento a 100 km/h e mareggiate. Fa paura perchè sono ancora ben nitide le immagini giunte da Valencia e probabilmente i nostri territori non sono preparati, vista la precaria situazione con lo scolo dell’acqua che manca in molte strade e con la pulizia dei tombini. Bisogna capire dove si riverserà il ciclone se in mare o su terra.