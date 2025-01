Silvia Maira e l’universo letterario del romance

Considerato un tempo “paraletteratura”, il romantic novel – o, più semplicemente, romance – è un genere letterario che negli ultimi anni ha sempre più conquistato i lettori nostrani, occupando una generosa fetta del mercato editoriale. In principio era Liala, e la Collezione Harmony soltanto letteratura rosa destinata a un pubblico eminentemente femminile. Nel tempo, però, il rosa ha acquisito nuove sfumature e l’universo del romance appare oggi piuttosto variegato e forse tutto da ricollocare nella tassonomia della narrativa italiana. Ne è fermamente convinta Silvia Maira, autrice marsalese che, oltre a dedicarsi alacremente alla scrittura, dirige le collane Romance Young Adult e Romance New Adult per le edizioni PAV. Il suo ultimo libro – scritto a quattro mani con Serena Lo Pilato e pubblicato nel 2023 da Bonfirraro editore – si intitola Gli anni d’oro della dinastia Florio, un saggio storico che ripercorre le tappe salienti della vita dei personaggi illustri di una famiglia che ha dato notoriamente lustro alla Sicilia ed è stata fonte di tante fortunate ispirazioni narrative, più o meno interessanti.

Autrice di romanzi e racconti, Maira collabora per diverse case editrici e ha al suo attivo anche diversi testi riconducibili al romance, tra cui Una promessa per sempre (scritto con Valerio Sericano), pubblicato nel 2019, un romance storico tratto da una storia vera e dedicato ai caduti in mare nell’affondamento della Nave Avviso Veloce Diana, il 29 giugno del 1942.

“Il romanzo è un testo scritto in prosa che si differenzia dal racconto per il numero di battute. – ci spiega nel dettaglio la scrittrice lilibetana – La storia narrata può prendere spunto da fatti realmente accaduti o può essere di pura invenzione, ma ciò che la caratterizza è l’intreccio, le vicende dei personaggi e la complessità della trama. Il romance è una categoria di romanzo che richiede alcune caratteristiche: ‘romanticismo’, passione, sensualità. La storia d’amore è uno degli elementi fondamentali. A seconda delle sue caratteristiche il romance si divide a sua volta in altre sottocategorie oggi molto diffuse nella moderna editoria: dal Romance Young adult al Romance New adult, entrambi destinati a un pubblico di giovani e giovanissimi, l’Historical Romance (romanzi di ambientazione storica che raccontano storie d’amore o di vita che si svolgono in un determinato contesto storico), il Contemporary Romance (romanzi ambientati ai nostri giorni, destinati a un pubblico adulto e maturo), lo Spicy Romance (romanzi d’amore ‘pepati in cui la sensualità è l’elemento essenziale e le scene d’amore sono narrate senza veli), il Chick Lit Romance (romanzi brillanti e divertenti). E infine il Fantasy Romance (storie d’amore del mondo fantasy in cui i protagonisti sono fate, maghi, folletti) e il Dark Romance (spesso storie d’amore difficili oppure vicende di vita in cui si avverte pathos e sofferenza). Tra i maggiori esponenti del genere romance in Italia abbiamo Erin Doom, Felicia Kingsley e, per la narrativa Romance Young adult, Enrico Galiano. Mentre nel panorama internazionale Tillie Cole, Nicolas Sparks e Colleen Hoover, solo per citare i nomi dei libri più venduti”.