Marsala: il pessimo stato dei marciapiedi di via del Fante. VIDEO

A Marsala i marciapiedi – spesso visti come spazi di passaggio sicuri e funzionali – si stanno trasformando in un serio rischio per la sicurezza pubblica. In particolare, la situazione di via del Fante è diventata simbolo di un problema che coinvolge l’intera città: i marciapiedi sono in condizioni precarie, spesso sconnessi, danneggiati dalle radici degli alberi e da lavori pubblici mal eseguiti, rendendo il passaggio difficile e pericoloso per i cittadini. E dire che, in gran parte, erano stati ampliati dalla precedente Amministrazione comunale. Uno dei principali motivi di questi danni è l’invasività delle radici degli alberi. Molte piante sono state piantate senza tenere conto della crescita futura delle radici, che nel tempo si sono infilate sotto le pavimentazioni, sollevando e deformando i mattoni. Questo fenomeno, purtroppo, è molto comune in diverse zone della città e sta compromettendo la sicurezza e l’estetica degli spazi pubblici. In via del Fante, ad esempio, alcune radici sono ormai visibili e la superficie del marciapiede risulta irregolare, creando pericoli per pedoni e disabili.

GUARDA IL VIDEO

Oltre alle radici degli alberi, altri fattori contribuiscono al degrado: l’usura naturale e i lavori di manutenzione mal eseguiti hanno causato cedimenti in vari punti. I mattoni, che dovrebbero coprire il percorso pedonale, sono saltati o si sono sollevati, creando buche e dislivelli. Le persone che vi camminano rischiano di inciampare e cadere, con conseguenze anche gravi, soprattutto per anziani e bambini. Un video recentemente pubblicato da alcuni residenti di via del Fante ha portato alla luce l’entità del problema. Gli abitanti hanno evidenziato che, oltre al rischio di cadute, il danneggiamento rende difficile anche l’accesso per le persone con disabilità motorie, che si trovano ad affrontare un percorso impraticabile con carrozzine o deambulatori. Il deterioramento dei marciapiedi di Marsala, e in particolare di via del Fante, richiede un intervento urgente da parte delle autorità locali. Non è più rinviabile una revisione del piano urbanistico della città, con particolare attenzione alla gestione del verde pubblico e alla qualità dei lavori di manutenzione. Sarebbe fondamentale che i lavori di riparazione vengano eseguiti con maggiore attenzione e precisione, assicurando che le nuove pavimentazioni siano stabili, sicure e durature. La sicurezza dei marciapiedi di Marsala è un tema che non può essere trascurato.