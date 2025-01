Cuochi d’Oro: a Roma tra i premiati il sanvitese Giuseppe Peraino

I migliori chef a rapporto a Montecitorio. Si è svolta a Roma la cerimonia annuale organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi alla presenza del ministro Lollobrigida per la premiazione dei Cuochi d’Oro 2024 nelle 5 categorie solidarietà, giovani, docenti, chef patron e decani. Tra i protagonisti anche alcuni cuochi della Provincia di Trapani: Giuseppe Peraino, Chef Patron dell’Hotel Ristorante Le Tannure di San Vito Lo Capo, che ha ricevuto l’importante riconoscimento per la sua dedizione alla professione. La motivazione ufficiale della FIC è la seguente: “Aver prodotto, attraverso l’attività professionale, valori e lavoro, ricchezza e sviluppo del territorio, trasformando lo straordinario mestiere della ristorazione nella vocazione e passione della propria vita”. “Per la nostra Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Trapanesi – ha dichiarato il presidente Rocco Di Marzo – è un grande onore avere un nostro rappresentante premiato con un’onorificenza così prestigiosa. Questo premio dimostra che il nostro territorio può vantare grandi professionisti come lo Chef Peraino”.