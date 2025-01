Meteo: continua l’allerta gialla in tutta la Sicilia

Dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domani la Sicilia continua ad essere in zona gialla con pioggia e temporali di bassa-medio entità da Trapani fino a Messina. A rivelarlo è il bollettino della Protezione Civile della Regione siciliana. Per il vero in queste ore non in tutte le zone dell’isola ha piovuto con giornate nuvolose e talvolta con un timido sole. Persistono precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Perenni anche venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.