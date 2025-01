Coppa Italia: il Trapani apre la vendita dei biglietti per la gara contro Rimini

Il Trapani 1905 ha comunicato che da oggi, 13 gennaio, è attiva la vendita dei biglietti per Trapani-Rimini, gara valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia Serie C e in programma mercoledì 22 gennaio, alle ore 20.30, allo stadio Provinciale. Fino a mercoledì 15 gennaio è previsto un periodo di prelazione riservato agli abbonati (di tutti i settori) che potranno acquistare il biglietto, mantenendo il proprio posto, previa presentazione dell’abbonamento esclusivamente presso la biglietteria di via Sicilia. Non sarà possibile esercitare il diritto di prelazione per gli abbonati che acquisteranno il proprio biglietto oltre il 15 gennaio. Giovedì 16 gennaio al via la vendita libera online e presso tutti i punti vendita autorizzati.

PREZZI

Tribuna Centrale: intero 24 euro/ ridotto 18 euro

Tribuna laterale: intero 20 euro/ ridotto 15 euro

Gradinata: intero 12 euro/ ridotto 12 euro

Curva: intero 12 euro/ ridotto 9 euro

Gli Under 14 dovranno essere accompagnati da un adulto.

ORARI BIGLIETTERIA

Dal lunedì a venerdì: 9.30-12.30 / 16.30-19.30

Sabato: 11.30/ 17.30