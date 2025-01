Derattizzazione e dispositivi per rallentare la velocità, le richieste dell’opposizione campobellese

L’opposizione di Campobello di Mazara continua a svolgere un ruolo attivo, presentando proposte a favore della collettività e monitorando le necessità della cittadinanza. Nella recente iniziativa, il gruppo politico ha avanzato due mozioni all’Amministrazione comunale. Il primo riguarda gli interventi di derattizzazione per migliorare la salute pubblica, con particolare attenzione alle frazioni turistiche del territorio comunale, dove la presenza di roditori potrebbe rappresentare un problema per residenti e visitatori; la seconda mozione chiede l‘installazione di dispositivi di rallentamento della velocità, come dossi o altre soluzioni, sulla via Circonvallazione Est – Unità d’Italia, un’arteria di grande passaggio dove la sicurezza stradale potrebbe essere migliorata.

L’opposizione esprime l’auspicio che l’Amministrazione comunale, con l’inizio del nuovo anno, si impegni a trovare le risorse necessarie per realizzare entrambe le proposte, a beneficio della sicurezza e del benessere della comunità.I firmatari della richiesta sono: Isabel Montalbano, Tommaso Di Maria, Liliana Catanzaro, Carla Prinzivalli e Giuseppe Fazzuni.