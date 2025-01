Il Marsala Futsal a Regalbuto per un match d’alta quota

Ultimo match del girone H di andata per il Marsala Futsal 2012 che questo sabato nel Campionato di serie B, alle ore 15, sarà impegnato sul campo del Palasport G. Paolo II del Promostand Futsal Regalbuto. Una gara d’alta classifica per gli azzurri – in testa alla classifica con 27 punti, seguiti proprio dai regalbutesi a 24 – che si prospetta avvincente per tutti gli appassionati di Calcio a 5.

Mister Torrejon affronterà la trasferta schierando in porta Nicolas Cosenza – fresco di convocazione in Nazionale Under 19 per l’Istria Nation Cup che si svolgerà a Umag e Novigrad, in Croazia, dal 19 al 25 gennaio – e Simone Vallarelli, Nicolas Valenti, capitan Giuseppe Costigliola, Walter Abate, Andrea Romano, Israel Caro Barroso, Nikolas Sanalitro, Christian Pierro, Alessandro Patti, Gabriele Foderà, Matteo De Bartoli e Pietro Bonafede.

A parlare nel pre-gara è il capocannoniere del Girone H di serie B, Barroso: “Abbiamo fatto un ottimo girone di andata e stiamo lavorando bene ogni giorno per la partita contro il Regalbuto, la più importante del girone, che deciderà il primo posto. Mentalmente e fisicamente stiamo bene, lavoriamo quotidianamente per vincere questo Campionato. Partite come queste sono belle da giocare, ma dobbiamo anche pensare a divertirci”.

Ad arbitrare Marsala Futsal-Regalbuto saranno Wissam Ouertani Arbitro 1 (sezione di Treviso), Luca Rosa Arbitro 2 (Vicenza) e Andrea Paolo Nolfo crono (Catania).