Suolo pubblico, passi carrabili e pubblicità, otto consiglieri marsalesi all’attacco: “Tariffe stabili, ma i servizi non migliorano”

“Maggiore responsabilità e attenzione verso i bisogni della città”. Questo, in sintesi, il senso della nota congiunta sottoscritta da otto consiglieri comunali marsalesi e rivolta all’amministrazione Grillo, invitata a mettere da parte “proclami di facciata e adottare misure concrete”, nell’interesse della città.

Gabriele Di Pietra, Leo Orlando, Rosanna Genna, Piero Cavasino, Vito Milazzo, Elia Martinico, Antonio Vinci e Rino Passalacqua “esprimono forte critica e preoccupazione in merito alla gestione dei servizi oggetto di imposta da parte dell’Amministrazione Comunale, a seguito della recente comunicazione riguardante il pagamento del tributo per occupazione suolo pubblico, passi carrabili e pubblicità”.

“Pur evidenziando – si legge nella nota – che le tariffe non hanno subito variazioni rispetto allo scorso anno, riteniamo che questa comunicazione nasconda una preoccupante staticità amministrativa. A fronte delle scadenze imposte ai cittadini e agli operatori economici, l’Amministrazione non ha adottato alcuna misura concreta per migliorare i servizi correlati, nonostante i sottoscritti consiglieri comunali, durante l’attuale consiliatura, più e più volte hanno sollecitato l’amministrazione in tal senso”.

In particolare, gli otto consiglieri comunali evidenziano: mancanza di servizi adeguati per i passi carrabili (“Nonostante i cittadini che pagano per i passi carrabili abbiano diritto alla rimozione delle auto che occupano abusivamente gli spazi, il servizio rimane carente e inefficace. È inaccettabile che chi rispetta le regole debba continuare a subire disagi senza che vi sia un rafforzamento delle operazioni di controllo e sanzione”); regolamento pubblicitario in stallo (“Un altro punto critico riguarda la mancanza di un regolamento aggiornato per gli impianti e gli spazi pubblicitari. In un contesto in cui la trasparenza e l’efficienza amministrativa dovrebbero essere priorità, il ritardo nella redazione di norme moderne penalizza le attività locali e crea incertezze operative); censimento delle aree pubbliche e controlli inefficaci (“In materia di occupazione del suolo pubblico, manca un censimento aggiornato delle aree e un’efficace supervisione. È urgente dotare gli uffici competenti di strumenti tecnologici all’avanguardia e risorse adeguate per garantire controlli puntuali, evitare abusi e favorire un utilizzo equo e regolamentato degli spazi pubblici”). Infine gli otto consiglieri parlano di un’Amministrazione ferma che penalizza i cittadini marsalesi:

“Riteniamo che l’immobilismo dell’Amministrazione Comunale rappresenti un grave ostacolo per il benessere della comunità e lo sviluppo economico della città. I cittadini e le imprese locali, già appesantiti da costi e burocrazia, meritano regolamenti chiari, servizi efficienti e un’Amministrazione che risponda concretamente alle loro esigenze”. Concludendo, Di Pietra, Orlando, Genna, Cavasino, Milazzo, Martinico, Vinci e Passalacqua affermano: “Marsala merita di meglio”.