Los Angeles in fiamme, almeno 10 i morti

LOS ANGELES (ITALPRESS) – Sono almeno 10 le persone morte per gli incendi che hanno investito l’area di Los Angeles, come riferisce la Cnn. Decine di migliaia di persone sono state evacuate e invitate per ora a non tornare alle loro case.

Si sono verificati diversi incendi di grandi dimensioni, tra cui l’incendio di Palisades a ovest di Los Angeles, quello di Eaton a nord di Pasadena e di Sunset sulle colline di Hollywood.

Le fiamme hanno avvolto, tra le altre, le ville di Billy Crystal, Paris Hilton, Adam Brody, Mandy Moore.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).