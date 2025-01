Ad Alcamo incontro sull’affido temporaneo “Fare casa ma più grande a partire dai bambini”

Si terrà ad Alcamo, presso il salone della Chiesa Gesù Cristo Redentore, il secondo incontro del progetto “Fare casa ma più grande a partire dai bambini” con cui la Diocesi intende sensibilizzare e promuovere una corretta conoscenza degli strumenti dell’affido temporaneo e dell’adozione a coppie e, nel caso dell’affido, anche a single desiderano mettere a disposizione della comunità e soprattutto dei minori più fragili una risorsa di accoglienza e un seme di autentica fraternità sociale.

Dopo un primo momento formativo a Trapani, adesso la seconda tappa si terrà mercoledì prossimo 15 gennaio con inizio alle ore 16 in collaborazione con il Comune di Alcamo. Dopo i saluti del vicario di zona don Franco Finazzo e dell’assessore ai servizi sociali Donatella Bonanno si soffermeranno sullo spirito e le motivazioni dell’affido temporane, un “dono per sempre” che nasce da una cultura solidale: don Enzo Santoro, parroco della Chiesa madre, counsellor e pedagogista e Gaia Nicosia, psicologa. Quindi un focus sul vissuto dei minori a cura della psicoterapeuta Laura Misuraca. Saranno poi le assistenti sociali del Comune di Alcamo Anna Incarbona e Ignazia Pipitone a dare le informazioni pratiche su cosa prevede lo strumento dell’affido nel nostro paese. C’è infatti l’affido part-time per alcune ore a settimana e quello residenziale. C’è l’affido eterofamiliare e quello intrafamiliare. Anche i single posso essere una risorsa affidataria ma soprattutto bisogna essere consapevoli che l’affido è una forma di accoglienza che va in aiuto di un bambino la cui famiglia è presente e vive un momento di difficoltà. E dunque per questo rappresenta un gesto di amore assolutamente gratuito e un seme di autentica fraternità sociale con famiglie e soprattutto con minori che vivono una situazione difficile.

E’ previsto inoltre un breve riferimento alle parole “giuste” per parlare dell’affido e una filmografia specifica a cura dell’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi. L’incontro sarà moderato dall’equipe diocesana dell’Ufficio di pastorale familiare. Al termine degli interventi sarà possibile condividere domande e testimonianze sull’affido temporaneo.