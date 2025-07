Da Partanna a Marsala cambio di sacerdoti nelle Parrocchie e nuovi incarichi

Il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella oggi, al termine della santa messa celebrata in Cattedrale nella settimana della Madonna del Paradiso (Patrona della Diocesi), ha annunciato nomine e avvicendamenti di parroci, vicari parrocchiali e responsabili di Uffici diocesani. «Nello spirito della fraternità e della comunione, condivido le perplessità, le titubanze, le paure che il nuovo può creare e offro a tutti la mia piena disponibilità ad accompagnare ogni inizio, in modo da favorire i processi di crescita sia dei presbiteri e dei religiosi, sia delle comunità ecclesiali», ha detto il Vescovo nel suo discorso in Cattedrale. Questi nello specifico le nomine e gli avvicendamenti disposti dal Vescovo.

PARROCCHIE E RETTORIE

Per quanto riguarda le parrocchie, don Nicola Altaserse, attuale rettore del Santuario dell’Addolorata a Marsala (incarico che mantiene) è il nuovo parroco a Madonna della Sapienza di Marsala, dove prende il posto di don Pietro Caradonna (attuale cappellano dell’ospedale di Marsala, incarico che mantiene) nominato nuovo rettore del Seminario vescovile. Don Giacinto Leone dalla parrocchia San Pietro di Mazara del Vallo si sposterà alla parrocchia di Santa Ninfa e al suo posto (a San Pietro) è stato nominato don Francesco Fiorino. Don Zicho Kongolo è il nuovo parroco a Maria Ss. di Trapani di Ulmi (Salemi); don Antonino Favata (attuale cappellano dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo) è il nuovo parroco a San Giuseppe di Borgata Costiera. Padre Teodosio Epifani è il nuovo parroco a San Leonardo di Marsala. Don Francesco Ingrande è il nuovo vicario parrocchiale nella chiesa madre di Partanna; don Giuseppe Ciappa sarà vicario parrocchiale a Madonna della Sapienza di Marsala. Don Calogero Augusta è neo rettore a Sant’Antonino a Salemi. Il diacono Pino Mendolia è stato assegnato alla parrocchia Maria Ss. Madre della Chiesa di Marsala.

UFFICI PASTORALI

Avvicendamenti anche in alcuni Uffici pastorali. Don Pietro Caradonna, oltre a rettore del Seminario, è delegato per la formazione; don Francesco Fiorino (attuale direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro e Ufficio gemellaggio con Tunisi) è il nuovo assistente diocesano per la formazione spirituale degli operatori Caritas. Suor Chiara Seno è la nuova direttrice della Caritas diocesana e prende il posto del diacono Girolamo Errante Parrino; Rosario Atria è il nuovo direttore Ufficio scuola; Biagio Accardi è il nuovo Segretario del Consiglio pastorale diocesano; don Vincenzo Greco è il nuovo assistente della Pastorale familiare; don Marco Laudicina e don Daniele La Porta sono i nuovi condirettori dell’Ufficio liturgico; Filippo Azzarito ed Elena Di Pietra, Sergio Giacalone e Manuela Linares sono i nuovi condirettori dell’Ufficio Pastorale familiare (neo segretari sono Giambattista Pulizzi e Giovanna Indelicato); don Giacomo Putaggio è il nuovo assistente delle aggregazioni laicali; don Pino Alcamo è delegato per la formazione dei diaconi permanenti; don Carmelo Caccamo, assistente del Rinnovamento dello Spirito; Orario e Francesca Errante Parrino, Alberto Ratto, Giovanni e Teresa Grosso sono neo responsabili diocesani dell’Opera di promozione dell’alfabetizzazione nel mondo (Opam), il cui assistente è don Zicho Kongolo. Don Erasmo Barresi è responsabile dell’Apostolato biblico; don Daniele Donato delegato vescovile per i vini da messa; Filippo Inzirillo referente della Pastorale carceraria; Paolo Tantaro e Angelica Spanò referenti dell’Ufficio pastorale delle persone con disabilità.