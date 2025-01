Fondo Sviluppo e Coesione per la Scuola De Amicis di Calatafimi: in arrivo 660mila euro￼

Il Comune di Calatafimi Segesta ha ricevuto la notifica del decreto di ammissione al finanziamento nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Con un decreto (n. 656 del 30 dicembre 2024) firmato dal Dirigente dell’Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria e per Stralcio Interventi su PROF e OIF, sono stati ammessi al finanziamento 34 interventi proposti dagli Enti Locali, per un importo complessivo di 70.172.152,52 euro, finanziato con le risorse assegnate dal Fondo. Il Comune, in particolare, ha ottenuto un contributo di 660.000 euro che ha richiesto. L’Amministrazione ha infatti già provveduto ad attuare le procedure per la verifica della vulnerabilità sismica nel 2023, condizione indispensabile per accedere ai finanziamenti, e ha elaborato il progetto esecutivo, inserito nel piano triennale. Nel 2024, il progetto è stato trasmesso all’Assessorato regionale alla Istruzione.

Il sindaco Francesco Gruppuso esprime un sincero apprezzamento all’assessore regionale Mimmo Turano, che lo scorso anno ha deciso di inserire il progetto tra quelli finanziabili tramite il Fondo Sviluppo e Coesione, consentendo così l’ottenimento del decreto di finanziamento: “Grazie a questo contributo e alla realizzazione degli interventi, sarà finalmente possibile utilizzare pienamente l’intero immobile scolastico, con l’importante adeguamento dal punto di vista sismico. Questo risultato dimostra che il continuo impegno e il lavoro costante ripagano gli sforzi, mettendo al centro la scuola, la sicurezza dei bambini e il Bene Comune”.