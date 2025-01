Calatafimi: morto il segretario della DC Nino Accardo

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa dell’amico Nino Accardo, segretario cittadino della Democrazia Cristiana a Calatafimi-Segesta. Attento e competente dirigente politico, da sindaco ha dato prova di grande capacità amministrativa e lungimiranza“. Lo dichiara Giacomo Scala, segretario provinciale della DC a Trapani. “Tutta la Democrazia Cristiana ed in particolare il direttivo della Provincia di Trapani esprime cordoglio per la perdita di un uomo dalla grande umanità, al quale mi legava una profonda e sincera amicizia. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le più sincere condoglianze” continua Scala.