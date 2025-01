Coppa Divisione a Marsala: per il Futsal arriva il Villaurea

Mercoledì di Coppa Divisione per il Marsala Futsal 2012. Stasera, alle ore 20.45, al Palasport San Carlo arriva il Villaurea, per i sedicesimi che vedrà ancora sfidarsi gli Under 23 del Girone Z della competizione di serie B. Mister Rafa Torrejon schiera i portieri Nicolas Cosenza e Marco Villa, capitan Gabriele Foderà, Nicolas Valenti, Alberto Taormina, Vincenzo Marino, Andrea Romano, Nikolas sanalitro, Giuseppe Colangelo, Giorgio Emiliano, Alessandro Patti e Pietro Bonafede. Le due squadre si conoscono bene, considerato che appartengono allo stesso girone di Campionato e che, peraltro, gli azzurri ritroveranno in trasferta il 18 gennaio per la prima gara di ritorno.

Sulla gara di stasera, parla capitan Foderà: “Sarà un test che ci permette di capire il nostro valore ma noi vogliamo arrivare in fondo anche in Coppa. Ormai conosciamo il Villaurea da anni, sarà per questo una partita ostica ma noi vogliamo dire la nostra. La società vuole puntare sui giovani, sul farli crescere e cercheremo di fare il meglio anche per onorare questo importante impegno”. Ad arbitrare il match saranno: Matheus Bernardino Arbitro 1 (sez. di Terni), Daniele Perrino Arbitro 2 (sez. Albano Laziale), Claudio Martinico crono (sez. di Marsala).