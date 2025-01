Leopardi, miniserie su Rai Uno: il protagonista è il marsalese Leonardo Maltese

Stasera e domani su Raiuno trasmette in prima serata la miniserie diretta da Sergio Rubini “Leopardi – Il poeta dell’infinito”. L’attore protagonista nei panni del poeta di Recanati è Leonardo Maltese, marsalese di origine. Il giovane, che ha ancora una casa in campagna in Città, è nato a Ravenna il 28 ottobre 1997 in una famiglia dalle radici multiculturali: il padre è originario proprio di Marsala, mentre la madre è inglese. Quando frequenta gli scout, sperimenta per la prima volta il palcoscenico, e la conferma di voler intraprendere questa strada arriva durante un laboratorio teatrale sotto la guida di Marco Martinelli. Dopo aver trascorso gli anni scolastici in Inghilterra, si trasferisce a Roma e si iscrive all’Accademia Teatrale di Roma Sofia Amendolea.

Dopo aver affinato le sue competenze teatrali in produzioni come “Macbeth” e “Pinocchio’s Machine”, Maltese fa il grande salto sul grande schermo nel 2022, con il film “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio. Il giovane attore ha così l’opportunità di debuttare direttamente con un maestro del nostro cinema, per il quale interpreta Ettore Tagliaferri, coprotagonista accanto a Luigi Lo Cascio, in una storia che affronta il controverso “caso Braibanti”. Con Bellocchio gira il film “Rapito” (2023). Maltese interpreta, sempre nel 2023, il famoso stilista nel film “Gianni Versace – L’imperatore dei sogni”. Sempre nello stesso anno, prende parte a un’altra opera d’autore, “L’abbaglio” di Roberto Andò, dove condivide la scena con Toni Servillo e il duo comico Ficarra e Picone e che esce nelle sale questo mese. In “Leopardi – Il poeta dell’infinito”, Maltese recita accanto accanto attori di rilievo come Alessio Boni, Valentina Cervi e Alessandro Preziosi.